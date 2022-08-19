تصريحات محمود عباس عن المجازر الصهيونية تستفز شرطة برلين

محمود عباس مع المستشار الالماني

المستقلة/- أعلنت شرطة برلين، الجمعة، فتح تحقيق في شبهة “تحريض على العنف” تطال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحافي في العاصمة الألمانية.

وتلقّت الشرطة شكوى ضدّ عباس “لتخفيفه من شأن محرقة اليهود” إثر تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين تحقيقا تنوي إبلاغ النيابة العامة بخلاصاته “قريبا” لتبّت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام.

وردا على سؤال في ختام مؤتمر صحافي مشترك عما إذا كان عباس سيعتذر نيابة عن المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عملية احتجاز الرهائن في أولمبياد ميونيخ التي قتل فيها 11 رياضيا اسرائيليا في 1972، تجنّب رئيس السلطة الفلسطينية الردّ مباشرة بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب “خمسين مذبحة، خمسين هولوكوست” ضد الفلسطينيين منذ 1947.

وقال “من العام 1947 حتى يومنا هذا ارتكبت اسرائيل 50 مجزرة في خمسين بلدة فلسطينية من دير ياسين لقبية للطنطورة وكفر قاسم وغيرها… 50 مذبحة، 50 هولوكوست، وإلى الآن، كلّ يوم، هناك قتلى على يد الجيش الإسرائيلي”.

غير أن التحقيق قد يتوقّف. فمن المفترض أن يكون محمود عباس مشمولا بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا بموجب القانون الدولي، وفق وزارة الخارجية الألمانية.

وقال الناطق باسم الخارجية كريستوفر بورغر خلال إحاطة إعلامية دورية “كانت زيارة رسمية قام بها بصفته ممثلا للسلطة الفلسطينية…، وذلك حتّى لو لم تكن ألمانيا تعترف بعد بدولة فلسطين”.

غير أن ميشاييل كوبيسيل المتخصص في القانون الجنائي يشكّك في صواب هذه الفرضية.

وقال الخبير القانوني في تصريحات لصحيفة “بيلد” إن عباس لا يتمتع بالحصانة إلا إذا كان “ممثلا لدولة أخرى”.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، ندّد نبيل أبو ردينة الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية بـ “الحملة التحريضية المستمرة ضدّ الرئيس محمود عباس”.

وقال “نحن نعتبر أن هذه الحملة لا تستهدف الرئيس شخصيا فقط بل تستهدف المشروع الفلسطيني الوطني بأسره… والثوابت الفلسطينية والمصالح الفلسطينية”.

وأكد أن “مواقف الرئيس والقيادة الفسلطينية واضحة إزاء كلّ المسائل ويعلمها الجميع ولا داعي ولا مبرر للحملة التحريضية”.

وكان عباس قد أوضح موقفه بعد التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي في برلين، مشدّدا في اليوم التالي على أن “الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بسبب اغنية اليسا ..تهديد فنان لبناني بالقتل

اخبار العراق

تسريب جديد للصحفي علي فاضل يثير مواقع التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “أبل”

اخبار العراق

يونامي تحيي الذكرى التاسعة عشر للهجوم على مقرّها ببغداد :

اخبار العراق

محافظ ميسان يفتتح مشروع منظومة اتصالات حديثة

اخبار العراق

القبض على (7)متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بسبب اغنية اليسا ..تهديد فنان لبناني بالقتل

اخبار فلسطين

تصريحات محمود عباس عن المجازر الصهيونية تستفز شرطة برلين

اخبار العراق

يونامي تحيي الذكرى التاسعة عشر للهجوم على مقرّها ببغداد :

اخبار العراق

محافظ ميسان يفتتح مشروع منظومة اتصالات حديثة

اخبار العراق

القبض على (7)متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

اخر الاخبار

مشهد الاستحمام يضع هند البلوشي في مرمى الانتقادات

اخبار العراق

هل اصبح استضافة البصرة خليجي 25 في مهب الريح؟

اخبار العراق

هل اصبح استضافة البصرة خليجي 25 في مهب الريح؟

اخبار قطر

بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

اخر الاخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم ويغلق سبع مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية

اخر الاخبار

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الجزائر في موجة الحرائق

اخر الاخبار

وفاة  ولفجانج بيترسن مخرج فيلم “Troy “

اخر الاخبار

ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود الى منصات التتويج

اخر الاخبار

ثلاث نصائح قيّمة لمنع التهديدات الأمنية الإلكترونية في المستقبل

اخر الاخبار

أمانة بغداد والنائبة وحدة الجميلي.. تبليط أزقة الدورة تأخر أكثر من شهرين..!!

اخبار العراق

علي شداد : مؤتمر الحوار الوطني رسم خارطة طريق واضحة لحلحلة الازمة السياسية

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل