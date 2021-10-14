تصريحات حاسمة حول أسباب حريق مهرجان الجونة السينمائي وعدد الإصابات

المستقلة /- قبل ساعات من انطلاق أولى فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، اندلعت النيران في القاعة الرئيسية قسم الـ VIP، المخصصة لإقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي يقام مساء غدا الخميس.

وأكد مؤسس المهرجان سميح ساويرس في أول تصريح له :”المسرح الرئيسي لم يتضرر،الحريق بسبب ماس كهربائي وسيتم اصلاح الجزء المحترق خلال ساعات وغدا لن يشعر أحد بآثار الحريق”، مؤكدا ان افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان ستقام بمعادها، مشيراً أن الحريق لم يؤثر على المسرح الداخلي.

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بياناً صحفياً، لتؤكد أنه تمت السيطرة على الحريق المحدود، الذي شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وأدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان، وتمكنت قوات الحماية المدنية، مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي، اما الحصيلة النهائية لعدد المصابين في حريق قاعة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالغردقة، وصل إلى 16 حالة بحسب تصريح الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، وجميعها عبارة عن اختناقات ما بين خفيفة ومتوسطة وتم علاج 5 حالات في موقع الحادث، فيما تم نقل 11 آخرين إلى مستشفى الجونة.

 

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