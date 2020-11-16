تصريحات إليسا تشعل حرب التغريدات بين نجمات لبنان

المستقلة .. تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حرب تغريدات بين نجمات الصف الأول اللبنانيات. والتي بدأت مع تصريح نانسي عجرم بعد الحلقة التكريمية لإليسا مؤخراً، والتي جاء أنها الأولى بالأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة نوال الزغبي دعمت الفنانة إليسا، في الموقف الذي ردّت فيه على زميلتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد جدل التغريدات.

وأعربت نوال على موافقتها على كلام إليسا، من خلال إعادة نشر منشورها، مع وضع علامة الإعجاب.

وكانت إليسا أنهت الجدال بينها وبين نانسي عجرم قائلة:” :”‏يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هي المنافسة الشريفة”.

وتابعت إليسا: “خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا كلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”.

وجاء كلام إليسا السابق بعد جدل طويل حيث كانت حرب بين النجمتان، ووصفت إليسا فيها نانسي عجرم بالـ”بيبي”، حيث قالت: “هيفاء وهبي الشكل الحلو وهي ظاهرة، ونانسي عجرم البنت البيبي، وأنا لا أستطيع تصنيف نفسي “.

وردت نانسي عجرم عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”:” ‏بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات”.

وتابعت “نانسي” :”‏إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator”.

ووصفت نانسي في إحدى اللقاءات إليسا أنها ليست صديقتها وإنما هي مجرد، وبدأت إليسا تضع علامات إعجاب من حسابها الرسمي لتغريدات مسيئة لـ نانسي.

وبدأ جمهور كل نجمة يخرج للدفاع عنها، وكانت إليسا تتابع جمهورها بالإعجابات في حروبهم على نانسي بينما إلتزمت الأخيرة الصمت.

وقامت النجمة ميريام فارس بدعم نانسي عجرم حيث أعادت تغريدتها وعلقت قائلة:” عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان”.