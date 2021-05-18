تصرف مفاجئ من منة عرفة بعد إعلان خطوبتها

المستقلة/- منى شعلان/أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة، خطبتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، دون الكشف عن هوية خطيبها، حيث نشرت صورة تعبيرية لخاتم الخطبة وعلقت عليها قائلة:”اتخطبت”.

وعلى الفور أغلقت منة عرفة تعليقات هذا المنشور الذي أعلنت خلاله خطبتها، قبل أن يهنئها الجمهور فضلا عن عدم إعلانها هوية خطيبها وهو الأمر الذي حير الجمهور لمعرفة الأمر.

وسبق، تعرضت الفنانة الشابة منة عرفة في الفترة الماضية للعديد من التساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل، وتغيير ملامح وجهها، من خلال الصور التي تشاركها عبر حساباتها الشخصي.

وأوضحت منة عرفة خلال حوار تليفزيوني لها ، أنها لم تخضع من قبل لأي عملية تجميل سواء لوجهها أو غير الوجه، مشيرةً إلى أن تغيير ملامح وجهها يعود إلى “الفلترز” الموجودة عبر تطبيق انستغرام وتستخدمها في التصوير السيلفي، ليس إلا.

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