تصديق اقوال متهمين في الحلة ضبطت بحوزتهم اكثر من سبعة الاف حبة مخدرة

تصديق اقوال متهمين في الحلة ضبطت بحوزتهم اكثر من سبعة الاف حبة مخدرة

المستقلة/-صدقت محكمة تحقيق الحلة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية اقوال متهمين اثنين عن جريمة المتاجرة بالحبوب المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق المختص بجلب الحبوب المخدرة من محافظة بغداد الى محافظة بابل لغرض بيعها بعدما تم ضبط عجلتهم بالجرم المشهود من قبل المفاز الامنية في المحافظة”.

وأضاف أن “المتهمين ضبطت بحوزتهم اكثر من سبعة الاف حبة نوع صفر واحد وحبوب لون وردي، كما تم ضبط مواد تعاطي لمادة الكريستال ورمانة يدوية “.

وأشار إلى أن “احد المتهمين يعمل منتسبا في الجيش العراقي وكان يرتدي الزي العسكري اثناء قيادته للسيارة المضبوطة بغية عدم كشفها وعدم تفتيشها، لافتا إلى أن المتهمين تم احالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”.