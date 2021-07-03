تصاعد اعداد الوفيات بسبب كورونا في روسيا

المستقلة/- اعلنت الحكومة الروسية عن تسجيل 679 وفاة، السبت، جراء كوفيد-19، وهي حصيلة قياسية لليوم الخامس على التوالي تأتي في وقت تشهد البلاد تفشيا واسعا لمتحورة دلتا.

وأحصت روسيا 24439 إصابة جديدة السبت في حصيلة هي الأعلى منذ الموجة الوبائية الثانية في منتصف كانون الثاني/يناير.

من جهتها، سجلت العاصمة موسكو، المركز الرئيسي للوباء، 116 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو مستوى قريب جدًا من الرقم القياسي المسجل في بداية الأسبوع.

اشتد وباء فيروس كورونا في روسيا منذ منتصف حزيران/يونيو على خلفية حملة التطعيم البطيئة التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد تم إقناع 16 ٪ فقط من السكان حتى الآن بضرورة التطعيم ضد الفيروس، أما بقية الشعب فلا يزال الشك يروادهم تجاه اللقاحات الوطنية.

في العديد من المناطق، بما في ذلك موسكو، اتخذت السلطات تدابير لتشجيع الروس على التطعيم، من خلال اعتماد بطاقة صحية للدخول إلى المطاعم في العاصمة مثلا.

 

المصدر: يورونيوز

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