تصادم طائرتين في مطار دبي

المستقلة /- تصادمت طائرتا ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة فلاي دبي وشركة طيران الخليج البحرينية على ممر بمطار دبي الدولي في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، على الرغم من أن السلطات أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.

قالت “فلاي دبي” إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 المتجهة إلى قيرغيزستان، تم اكتشاف تأثرها “بحادث بسيط”، واضطرت للعودة إلى موقف الطائرات، مضيفة أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.

وأضافت: “ستعمل فلاي دبي مع السلطات للتحقيق في الحادث”، مشيرة إلى أن الاصطدام أضر بطرف أحد جناحي الطائرة.

وذكرت “طيران الخليج” إن إحدى طائراتها “تأثرت في الذيل بسبب طائرة تابعة لشركة طيران أخرى”. ولم تحدد طيران الخليج الطائرة المعنية، لكنها قالت إنها “تعمل على إعادة توصيل جميع الركاب إلى وجهاتهم النهائية”. وتنقل “طيران الخليج” الركاب من مطار دبي الدولي إلى مركزها في مطار البحرين الدولي بالمنامة.

وقال مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي قبل جائحة فيروس كورونا، إن التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين. وأضاف أن العمليات لم تتأثر بالإغلاق.

ويعتبر هذا هو الحادث الثاني لطيران الخليج في أقل من شهر، بعد تعرض إحدى رحلاتها المتجهة من البحرين إلى الكويت إلى حادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر: ” نؤكد أنه تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكباً وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار. نعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث”.