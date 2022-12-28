تشيلسي يقدم عرض لشراء إنزو فيرنانديز من بنفيكا بـ 105 مليون

المستقلة/- ذكرت تقارير إعلامية برتغالية أن مسؤولين من تشيلسي قاموا بزيارة للبرتغال في محاولة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز من بنفيكا وقدموا عرضًا يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني، حوالي 120 مليون يورو، لضمه.

وتألق إنزو فيرنانديز رفقة منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كأس العالم 2022، وتم اختياره أفضل لاعب شاب في البطولة، وهو ما جعله محط اهتمام أندية أوروبية كبيرة كريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول ونيوكاسل.

وحسب صحيفة “ذا صن”، يحاول تشيلسي قطع الطريق على الأندية المنافسة وتقديم عرض مغر لفريق بنفيكا في محاولة لخطف اللاعب الشاب وتركه في فريق بنفيكا حتى نهاية الموسم.

ويملك إنزو فيرنانديز، البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا مع بنفيكا حتى صيف 2027، ووكيله هو البرتغالي الشهير خورخي مينديز وكيل أعمال عدة نجوم أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك فيرنانديز رفقة بنفيكا في 24 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات، سجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة ويحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

Enzo Fernandez • World Cup 2022 pic.twitter.com/yK3vyAWTzS — Hugo ✞ (@HugoFilmz28) December 19, 2022

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد يضع إنزو فيرنانديز كخطة بديلة في حال الفشل في التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام، كما يعتبره ليفربول هدفًا أساسيًا لتعزيز خط وسطه.

يذكر أنه عندما سئل اللاعب عن مستقبله في تصريحات سابقة له نقلتها عنه شبكة “سكاي سبورتس”، أكد أنه لا يفكر في أي شيء يتعلق بمستقبله حاليًا مع بنفيكا تاركًا هذا الأمر لوكيل أعماله.