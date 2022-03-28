تشواميني ضمن الصفقات المحتملة لريال مدريد ليكون خليفة البرازيلي كاسيميرو

المستقلة /- يبقى لاعب وسط موناكو ومنتخب فرنسا، أوريلين تشواميني، هدفا للعديد من الأندية الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفية.

فقد ذكرت تقارير صحفية عديدة أن تشواميني، ضمن أجندة الصفقات المحتملة لريال مدريد، ليكون خليفة البرازيلي كاسيميرو.

كما ربطت تقارير أخرى اللاعب الشاب بالانتقال إلى بي إس جي.

ومن جانبه، أبدى تشواميني إعجابه بالفريق الباريسي، قائلا خلال مؤتمر صحفي: “باريس سان جيرمان نادٍ كبير، يضم لاعبين رائعين واستثمارات كبيرة”.

وواصل: “باريس له أهداف كبيرة، وتوج بالعديد من الألقاب.. إنه فريق عظيم”.

ويتواجد تشواميني (22 عاما) في صفوف منتخب فرنسا، وقد سجل هدف الفوز مؤخرا على كوت ديفوار (2-1).

ويمتد تعاقد اللاعب الشاب مع موناكو حتى صيف 2024.

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