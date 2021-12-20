تشكيل لجنة لترميم وصيانة موقع إمارة الخميسية الأثري

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث عن تشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة لترميم وصيانة موقع إمارة الخميسية الأثري الواقع في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .

وذكر بيان صادر عن الهيئة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم شكل لجنة برئاسة مفتش آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق لإعداد دراسة متكاملة لصيانة وترميم موقع إمارة الخميسية الأثري الذي سُجل رسمياً في وحدة التراث في مفتشية آثار وتراث ذي قار ، ضمن المواقع التراثية “.

وقال ان ” إمارة الخميسية شُيدت عام 1881 من قبل الأمير عبد الله بن صالح بن محمد الخميس ، وبنى فيها قصراً ، ومسجداً ومدرسة وبيوت سكنية ، وتعد من أقدم الإمارات العربية في جنوب العراق ، وكانت موقعاً تجارياً كبيراً يربط العراق بجميع مناطق وإمارات الخليج العربي “.