تشكيل فريق قضائي للتحقيق بمحاولات تزوير الانتخابات

المستقلة/- ذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

ولفت المركز في توضيح أصدره اليوم الثلاثاء إلى أن الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا.

حذر مجلس القضاء الأعلى كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة.

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