تشكيل فريق صحفي وبحثي لرصد انتخابات ٢٠٢١

من اجل تدوين تفاصيل دقيقة عن العملية الانتخابية

المستقلة/- اعلن الصحفي والباحث بالشأن السياسي رحيم الشمري ، عن تشكيل فريق متكامل لرصد انتخابات تشرين ٢٠٢١ بكافة مراحلها ، تشمل عمل مفوضية الانتخابات، والمراقبة الدولية، واداء السلطات التنفيذية ، ضم ١١٠ صحفي وباحث ومتخصص بالمتابعة ، وتدوين تفاصيل دقيقة .

وقال الشمري لـ(المستقلة) ان الرصد ، يتضمن مراقبة دقيقة وتحليل مفصل لمراحل سير الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة ، ووزع الصحفيون والباحثون ال ١١٠ على كافة انحاء البلاد بالمحافظات والاقضية والنواحي والمناطقية الشعبية والريفية ، بدأت اول الخطوات من اليأت وضع النظام الانتخابي واصدار القانون واستعدادات المفوضية ، وقاعدة بيانات المعلومات ، وتوزيع المناطق الجغرافية والمرشحين ، الى انطلاق الدعاية الاعلانية ، اضافة الى التصويت الخاص والعام واعلان النتائج .

وأشار الشمري الى أن الخبرة والمهنية التي اكتسبت من انتخابات ٤ دورات برلمانية ، وواحد للجمعية الوطنية الانتقالية ، والتصويت على الدستور ، اضافة الى انتخابات اثنين للمجالس المحلية للانتخابات ، وضعت لرصد وتحليل والبحث عن الاسباب والنتائج بانتخابات تشرين الحالية .

وشدد على ان التعامل مع البيئة والظروف الحالية اخذ بنظر الاعتبار ، بالرغم من التحفظ على موعد اجراء الانتخابات من قبل فئات واسعة ، واعلان مقاطعتها وعدم الذهاب والمشاركة بالتصويت ، وترك الامر والقرار للرأي العام والجمهور ليحدد مستقبل البلاد ومصير شعب ودولة ، وتثبيت الابعاد المستقبلية السياسية والاقتصادية والشعبية ، للمدى القريب والمتوسط والبعيد الأمد .

ولفت الى ان دراسة وتقرير مفصل يصدر الايام المقبلة عن الرصد الانتخابي للفريق ، يتضمن كافة البيانات والمعلومات بما فيها ما قامت به مفوضية الانتخابات ، ودور الامم المتحدة والمراقبين الدوليين ، والتاثيرات السياسية والحزبية قبل واثناء وبعد عملية التصويت ، ووضع النازحين والمناطق النائية .

واوضح الفريق الصحفي والبحثي ان ، طرق الرصد المستخدمة مهنية ومتقدمة ، تضم معلومات حديثة ، لم يتم التطرق والحديث عنها سابقاً .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

دواي:  700مواطن في ميسان محرومون من الانتخابات بسبب عملهم

اخر الاخبار

الحشد الشعبي يرفع حالة الانذار في صفوف قواته استعداداً للانتخابات

اخر الاخبار

اغلاق الحدود تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق

اخر الاخبار

عشية انتخابات.. انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

اخر الاخبار

الرئيس العراقي يدعو لمشاركة كبيرة في انتخابات البرلمان غدا

اخر الاخبار

جمال سليمان يرقص بحالة سكر وانتقادات حادة لفعلته

اخر الاخبار

غضب عام بعد تخلي الفنانة “بلقيس” عن جنسيتها

اخر الاخبار

غضب عام بعد تخلي الفنانة “بلقيس” عن جنسيتها

اخبار العراق

توقف حركة الطيران العراقية بسبب الإنتخابات

اخبار العراق

شرطة كربلاء تعتقل مطلوب لأربعة محافظات بتهمة سرقة 9 سيارات

اخر الاخبار

حسين الجسمي يتبادل مشاعر المحبة لمصر في إحتفالية الماسة في القاهرة

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يطلق “ما عنه صدود”

اخر الاخبار

الإنسان الضائع في متاهة الحضارة

اخر الاخبار

3 اصابات بحريق في بغداد

اخر الاخبار

تامر حسني عن حفل الاردن : من الاجمل في حياتي

اخر الاخبار

انقطاع الكهرباء بشكل كامل في لبنان

اخبار مصر

عائلة المنشد النقشبندي تتجه للقضاء