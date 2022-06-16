تشغيل مصفى كربلاء النفطي في السنة المقبلة

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الخميس، عن إن الربع الأول من السنة المقبلة سيشهد تشغيل مصفى كربلاء النفطي والذي تنفذه شركة الائتلاف الكورية بعد وصول نسبة الانجاز فيه 95 بالمائة  .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه مدير عام شركة المشاريع النفطية في وزاره النفط وممثل شركة الائتلاف الكوري ، إن “المحافظة يتوفر فيها اعداد كبيرة من الكفاءات والايدي العاملة القادرة على أن  تقوم باعمال مهمة وتأخذ دورها الحقيقي في العمل داخل المصفى  “.

وأضاف ناقشنا “التنسيق ما بين المحافظة والشركة العامة للمشاريع النفطية والائتلاف الكوري من خلال المبادرات التي تقوم بها شركة الائتلاف الكوري في تقديم الدعم الاستثنائي الى المحافظة التي تقدم خدمات كبيرة الى ملايين الزائرين سنويا “.

وأكد محافظ كربلاء ” استمرار والتزام المحافظة بتوفير كافة أنواع الدعم اللوجستي والفني والأيدي العاملة من اجل انجاح هذا المشروع المهم “.

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