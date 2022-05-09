تشغيل تجريبي لمهرب الرزازة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أشرف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ميدانياً على التشغيل التجريبي لمهرب الرزازة في كربلاء الذي نفذته تشكيلات الوزارة العاملة في المحافظة ممثلة بشركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري .

وقال الحمداني خلال زيارته في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “هذا المشروع من المشاريع المهمة والاستراتيجية الذي نفذته ملاكات الوزارة وبفترة قياسية وسيكون افتتاحه في الأيام القليلة القادمة “.

وأشار الى إن “هذا المشروع يعتبر الحل النهائي لمشكلة الملوحة وتغدق الأراضي وتصريف مياه المبازل والمياه الجوفية في محافظة كربلاء ، كذلك سيسهم بزيادة المساحات الزراعية المستصلحة مستقبلا ، فضلا عن تغذية بحيرة الرزازة بالمياه لتحسين نوعية المياه فيها” .

ووجه الحمداني “بتنفيذ أعمال تكميلية قرب المهرب لإضفاء لمسة جمالية على المكان “.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يتكون من قنطرة صندوقية بثلاثة فتحات وبأبعاد 2+2 لكل فتحة لتأمين تصريف تصميمي قدرة 17م3/ ثا وبطول كلي للمنشأ 136م ويحتوي على بوابات للتحكم في مناسيب مقدم ومؤخر المنشأ “.