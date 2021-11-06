تشافي يغادر الدوحة نحو برشلونة ويؤكد: نحن الأفضل في العالم

المستقلة/- قبل مغادرته الدوحة بأتجاه كتلونيا استعرض تشافي هيرنانديز خطته في الأيام المقبلة مع نادي برشلونة، وأكد من مطار الدوحة أنه لن يجد صعوبة في تدريب زملائه السابقين في الفريق.

وتحدث تشافي مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” (Mundo Deportivo) الإسبانية بمطار الدوحة قبل لحظات من مغادرته صباح اليوم السبت باتجاه برشلونة، وقال “سنبذل قصارى جهدنا، نحن برشلونة، نحن في أفضل ناد في العالم، والأفضل يجب أن يفوز دائما، لا يمكنك أن تتعادل أو تخسر”.

وأضاف “سنحاول أن نجعل اللاعبين سعداء، سيكون علينا العمل بجد وبأهداف واضحة سعيا لتحقيق الفوز. أنا إيجابي للغاية وسيتعين علينا العمل بجد لجعل الأمور تسير على ما يرام”.

وبشأن التأخر في الإعلان عن تعيينه مدربا للنادي الكتالوني وتفاصيل المحادثات مع ناديه السابق السد القطري، قال تشافي “أنا سعيد للغاية، هذا أكبر تحد في مسيرتي. لقد قام الجميع بدورهم، وأنا ممتن جدا لبرشلونة وثقتهم. لقد جاؤوا إلى الدوحة، وكانت هناك مفاوضات لفسخ العقد وقمنا جميعا بالمطلوب منا. أنا متفائل جدا وأنا متحمس جدا لأن كل شيء يسير على ما يرام”.

واعترف بأن عملية التوقيع لبرشلونة “كانت صعبة لأنه كان لا بد من إنهاء العقد مع نادي السد وإبرام العقود الجديدة لجميع الطاقم الفني الذي سيرافقه”.

وبشأن أولوياته في المرحلة المقبلة، أكد تشافي أن أول شيء يريد فعله هو التحدث مع اللاعبين، وقال “أنا بحاجة إلى التحدث معهم لمعرفة كيف هم. لقد مررت أيضا بمواقف سيئة، إنها ليست أفضل لحظة في تاريخ النادي ولكني أريد أن أوضح أفكاري وخططي للعمل الجاد وتكوين فريق تنافسي. أعتقد أنها مسألة عمل جماعي وأنا أتطلع للقيام بالأشياء بشكل جيد”.

ويرى تشافي أن تدريب عدد من زملائه السابقين في النادي الكتالوني مثل سيرجيو بوسكيتش، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبرتو، وجوردي ألبا أمر إيجابي، وقال “أرى ذلك ميزة، لقد حدث نفس الأمر في السد. أعرف 5 لاعبين جيدا لأنهم كانوا زملاء في الفريق وأرى أنها نقطة إيجابية لأنني أعرف كيف يتدربون، وأعرف كيف هم، وهم قادة الفريق. أعتبر ذلك ميزة”.

ولن يسافر تشافي إلى فيغو لمشاهدة مباراة الفريق اليوم أمام سلتا فيغو في الدوري الإسباني، ولكنه سيحرص على متابعتها عبر التلفزيون لتقييم الفريق قبل تسلم منصبه رسميا وتقديمه لوسائل الإعلام بعد غد الاثنين.

وأعلن برشلونة في وقت مبكر اليوم السبت عن التعاقد مع تشافي (42 عاما) حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان. وخاض المدرب السابق للسد 767 مباراة خلال 17 عاما مع النادي الكتالوني، وهو ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب الصدارة، و8 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في لقاء القمة بين العملاقين 2-1 الشهر الماضي.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونخ بـ6 نقاط بعد أول 4 جولات رغم هزيمته في أول مباراتين.

المصدر: الجزيرة نت