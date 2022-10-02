تشافي يحقق أفضل انطلاقة لمدرب برشلونة خارج ”كامب نو“

المستقلة /- حقق تشافي هيرنانديز أفضل انطلاقة لمدرب لبرشلونة خارج ”كامب نو“ على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد أن تجنب الهزيمة في أول 18 مباراة بعيدا عن ملعبه خلال الفوز 1-صفر في مايوركا، يوم السبت.

وحطم تشافي بذلك رقم زين الدين زيدان مع ريال مدريد في 2016، وخلال هذه السلسلة حقق 13 انتصارا مقابل خمسة تعادلات منذ خلافة رونالد كومان العام الماضي.

وأبلغ تشافي الصحفيين عقب الفوز ”الأرقام القياسية لا تفيد كثيرا إذا لم تكن مصحوبة بألقاب، إنها تعني أننا نمضي في طريق صحيح، وحتى عند اللعب على أرضنا أيضا“.

وأضاف ”اذا تُرجمت الأرقام القياسية إلى ألقاب ستكون ذات مذاق أفضل، لكننا نستبق الأحداث“.

ولم يكن أداء برشلونة ”لامعا“ كما أقر تشافي، واكتفى بهدف لروبرت ليفاندوفسكي كما تألق الحارس مارك أندريه تير شتيغن في غياب المدافعين رونالد أراوخو وجول كوندي وهيكتور بليرين للإصابات خلال فترة التوقف الدولية.

وتابع لاعب الوسط السابق ”اختصار المباراة في تألق ليفاندوفسكي وتير شتيغن اختزال فقير، دافعنا بشكل جيد ولعب (جيرار) بيكيه و(جوردي) ألبا مباراة ممتازة رغم الصعوبة“.

وأشار: ”في الشوط الأول كنا جيدين، وفي النصف الثاني انخفض المستوى ولا يمكننا السماح بذلك علينا أن نذهب لتسجيل هدف الثاني وتكون أكثر طموحًا“.

شدد ”ليفاندوفسكي هداف، لاعب كبير، أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل، بالإضافة إلى التهديف، طريقة عمله، الضغط، تواصله مع زملائه“.

وتصدر برشلونة الدوري مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن البطل ريال مدريد الذي يستضيف أوساسونا، اليوم الأحد.

وسيحل فريق تشافي ضيفا على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

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