تشافي:  ليفاندوفسكي نجم عالمي.. ورافينيا قادر على صناعة الفارق

المستقلة/- يشعر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن روبرت ليفاندوفسكي تأقلم مع الفريق سريعا، بعدما شارك لأول مرة مع البلوجرانا يوم الأحد.

وشارك ليفاندوفسكي في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة وفاز فيها برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وقال تشافي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الكلاسيكو الودي: “ليفاندوفسكي نجم عالمي انضم إلينا وأظهر تواضعه الشديد”.

وأضاف “روبرت قادم لمساعدتنا، وأعتقد أنه تأقلم بسرعة هائلة مع الفريق”.

وتابع “هل رأيتم ما فعله رافينيا، إنه قادر على صناعة الفارق دائما، يتحرك باستمرار ويمكنه اللعب كجناح في كلا الجانبين”.

البرازيلي رافينيا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وعن الفوز على ريال مدريد، أوضح تشافي “بالنسبة لي، هنا في برشلونة، لا توجد مباريات ودية”.

وأكمل “لعبنا ضد ريال مدريد، وكنا نرغب في الفوز، وهو ما حققناه بالفعل بعد أداء جيد للغاية”.

وأتم “كنا أفضل من ريال مدريد، وهناك بوادر إيجابية ظهرت في المباراة رغم وجود بعض الأمور التي يجب تحسينها، خاصة في الجانب البدني”.

ونجح رافينيا في تسجيل هدف فوز برشلونة في الدقيقة 27 بعدما استغل خطأ ميليتاو في التمرير، ثم أطلق قذيفة بالقدم اليسرى ذهبت على يسار كورتوا ولم يستطع التصدي لها.