تشافي: الفوز على فيا ريال أظهر وجهنا الحقيقي

المستقلة/- قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إنه يعتقد أن الفريق رد على منتقديه بالفوز الذي حققه على فياريال 3 – صفر مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أن الفريق “كان عليه تقديم رد فعل” بعد تذبذب مستوياته في الفترة الماضية.

وبعد مرور أول نصف ساعة من المباراة، حسم برشلونة المواجهة بثلاثة أهداف خلال ثماني دقائق، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية وأضاف أنسو فاتي الهدف الثالث.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي فاز في مباراة الكلاسيكو على برشلونة 3 – 1 يوم الأحد الماضي.

كذلك استعاد برشلونة عبر مباراة أمس مذاق الانتصارات بعد تعادله مع إنتر ميلان الإيطالي في دوري الأبطال وهزيمته أمام ريال مدريد.

وقبل مباراة أمس، حقق برشلونة انتصارا وحيدا خلال المباريات الأربع السابقة، واعترف تشافي بأن فريقه كان بحاجة إلى الرد على منتقديه، وقد أبدى سعادته بأن الفريق حقق ذلك بشكل جيد، عبر الفوز على فياريال بثلاثية نظيفة.

وقال تشافي “قدمنا مباراة رائعة أمام فياريال، لم يكن الأمر سهلا لأننا كنا مطالبين بالكثير بعد نتائج متواضعة”.

وأضاف “هناك الكثير من التوقعات بشأننا هذا الموسم، لكننا أظهرنا وجهنا الحقيقي، واستعرضنا شخصيتنا، لدينا شعور جيد بشكل عام”.

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