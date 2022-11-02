تسويق 30 الف طن من الاسماك في كربلاء لشهر تشرين الاول

د.عامرة الحافظ

المستقلة / علي النصر الله / .. قالت مديرية زراعة كربلاء  ، اليوم الاربعاء، إن مشاريع تربية الاسماك بالاقفاص سوقت خلال شهر تشرين الاول الماضي(30000) ألف طن من الاسماك”.

واوضحت رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية الدكتورة عامرة الحافظ في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مشاريع تربية الاسماك بالاقفاص العاملة في المحافظة والبالغ عددها سبعة مشاريع سوقت خلال شهر تشرين أول  الماضي ( 30000) الف طن من الأسماك بعد أن قامت بتربية أكثر من مائتين الف سمكة”.

ونوهت أن ذلك رفد الاسواق المحلية بما “يسد حاجة المواطنين من الأسماك  “.

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