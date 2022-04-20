تسويق أكثر من 143 الف طن حنطة الى سايلو كربلاء

تسويق أكثر من 143 الف طن حنطة الى سايلو كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مدير زراعة كربلاء مهدي حسن الجنابي ، إن كميات الحنطة المتوقع تسويقها إلى سايلوات وزارة التجارة ما يقارب أكثر من (143 ) الف طن توزعت على الشعب الزراعية في عموم أقضية ونواحي المحافظة لهذا الموسم الزراعي

وقال الجنابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” تلك الكميات هي ضمن الخطة الزراعية التي تم رفعها إلى وزارة الزراعة من أجل العمل فيها بعد المصادقة عليها خلال موسم التسويق “.

وأكد إن ” الموسم سيشهد تسويق كامل الحنطة المنتجة في محافظة كربلاء سواء داخل الخطة أو خارجها بأسعار تصل إلى (750) ألف دينار للطن الواحد “.