تسريح 2700 موظف من خلال مقطع فيديو

المستقلة /- أقدم جلين فوغل، الرئيس التنفيذي لشركة “بوكينغ القابضة” (Booking.com) على تسريح أكثر من 2700 موظف دعم في الشركة عبر رسالة فيديو.

وعن أسباب الإقالة أشار فوغل إلى أن ذلك تم في إطار خطة لإعادة تنظيم الشركة وأن مهام هؤلاء الموظفين سيتم إسنادها في غضون ستة أشهر لشركة “ماجوريل” لخدمات الأعمال. وفقاً لموقع “روسيا اليوم”.

وعلى حد قول المسؤول فإن العمال الذين سيتم تسريحهم سيحصلون على فرصة لتوظيفهم في شركة “ماجوريل”، علما أن هؤلاء الموظفين سيتم تسريحهم دون تقديم ضمانات تعويضات إنهاء الخدمة.

وفي مقطع الفيديو أشار الرئيس التنفيذي لشركة “بوكينغ القابضة” إلى أن 12 – 14 مركز خدمة عملاء ستتولى “ماجوريل” الإشراف عليهم، فيما ستبقى المراكز في أمستردام ومانشستر تحت إشراف “بوكينغ”.

 

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