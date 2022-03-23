تسريب محادثة واتساب تفضح إمارات رزق وزوجها

المستقلة /- إنتشر عبر مواقع التواصل والصفحات التي تهتم بأخبار الفنانين، خبر إنفصال النجم حسام جنيد عن زوجته الفنانة السورية إمارات رزق من خلال تسريب محادثة عبر الواتساب، حيث اعاد المغني السوري عبر حسابه في انستغرام، نشر محادثة واتساب جرت بين إمارات وطليقها الصحفي السوري يامن ديب الذي كان يسألها عن حقيقة الاخبار المنتشرة عن طلاقها من جنيد، لتؤكد له الخبر، وان الطلاق تم بالفعل منذ شهر ونصف.

وعلّق جنيد على الصورة بالقول: “قدر الله وماشاء فعل الله يقدملك الي فيه الخير أم وطن”، ما أثار صدمة الجمهور من انفصال الثنائي للمرة الثانية، كما عبر البعض عن استغرابهم من طريقة اعلان جنيد عن خبر الطلاق، حيث كان بإمكانه اعلان هذا الخبر بطريقة أخرى، دون نشر مراسلات زوجته مع طليقها.

وعبر تصريحات صحفية، وضحت الفنانة إمارات رزق أسباب طلاقها من زوجها حسام جنيد،، وأكدت أنه بالفعل تم انفصالهما، بسبب خلافات نشأت بينهما عقب عودة زوجها إليها في المرة الأخيرة، لكنها أكدت أن هذه المرة حدث الطلاق دون رجعة.

هذا وخرج حسام جنيد قبل أيام قليلة من حدوث الطلاق، عبر وسائل إعلامية، وأكد إنه يحب زوجته إمارات، وان علاقتها الزوجية تسير بشكل جيد، وأنها علاقة نادرة الوجود بين الأزواج، وعقب مرور عدة أيام تم إعلان خبر انفصالهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الفنانين السوريين، حيث انفصلا عام 2019، بعد أن أعلنت إمارات عن انفصالها عن جنيد، بعد خلافات كثيرة وقعت بينهما، لكنهما تراجعا عن الطلاق وعادا الى بعضهما.