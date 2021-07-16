تسريب جديد يكشف تطاول رئيس ريال مدريد على أساطير النادي

المستقلة/- ظهر تسريب جديد لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أثناء توجيه كلمات خارجة بشأن لويس فيجو وجوتي، ثنائي الميرنجي السابق.

وسبق أن ظهرت تسريبات أخرى لبيريز في الأيام الماضية، تكشف انتقادات وسباب لكريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس، ثلاثي الفريق السابق.

ونشرت صحيفة “إل كونفيدينشيال” الإسبانية، تسريبا جديدا لبيريز يعود إلى عام 2012.

وعن جوتي ، على سبيل المثال ، قال فلورنتينو في عام 2012 ، عندما كان اللاعب قد تقاعد بالفعل ، أنه لا قيمة له وأن سير وكوب كانا مخطئين عند تعيينه كمعلق: “جوتي هي جيتا مثل الماعز وهي أسوأ ما في الأمر.إنه أسوأ عدو، ومناسب لكادينا سير إذا كانوا يريدون توظيف شخص أحمق”.

وأضاف “جوتي معتوه، والأمر نفسه يحدث الآن مع إذاعة كوبي. سوف يتركهم”.

وقال بيريز في تسريب آخر “فيجو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواه، إنهما أسوأ لاعبين” ووجه بيريز الشتائم لفيجو خلال التسجيل واتهمه بأنه كان يمارس عادات سيئة في غرفة تغيير الملابس.

يذكر أن بيريز طرد فيجو من ريال مدريد في عام 2005، عن طريق منحه خطاب الرحيل للانتقال إلى إنتر، كما أن جوتي غادر الميرنجي في عام 2010، بعد عام واحد فقط من عودة فلورنتينو إلى رئاسة النادي الملكي.