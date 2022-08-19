تسريب جديد للصحفي علي فاضل يثير مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو: وزير الصناعة يقسم بالولاء للنائب (ابو مازن)

وزير الصناعة السابق يقسم بالولاء للنائب ابو مازن

 

المستقلة/- أثار تسريب جديد نشره الصحفي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل، وسائل التواصل الاجتماعي التي تناقلت فيديو لوزير الصناعة السابق وهو يؤدي القسم بالطاعة للنائب احمد الجبوري (أبو مازن).

وقال علي فاضل على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعليقا على مقطع الفيديو الذي نشره “وزير الصناعة صالح الجبوري يؤدي القسم لأحمد الجبوري ( ابو مازن ) ان يكون هو والوزارة تحت إمرة ابو مازن ومصالحه وتوجهاته قبل استلام الوزارة بيوم واحد “.

وأضاف “الوزير في العراق هو لخدمة رئيس الكتلة وليس الشعب .نسخه منه الى الشعب والقضاء العراقي”.

 

وتناقل العديد من صفحات تويتر والفيسبوك مقطع الفيديو فور نشره مع تعليقات مختلفة عن السياسيين العراقيين.

وكانت تسريبات نشرها علي فاضل لرئيس ائتلاف دولة القانون قد أثارت جدلا كبير، ونقاشات حادة، أججت الخلاف القائم بين المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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