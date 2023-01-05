تسريبات عن وصول كاظم الساهر الى ملعب جذع النخلة

المستقلة/- ذكرت تسريبات اعلامية من محافظة البصرة ان قيصر الاغنية العربية كاظم الساهر وصل الى ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة استعدادا للمشاركة في حفل افتتاح خليجي 25 يوم غد الجكعة.

وكانت المعلومات قد تضاربت بشكل كبير الايام الماضية بشأن مشاركة النجم العراقي في حفل الافتتاح، ام اعتذاره عن ذلك بسبب ارتباطاته السابقة.

وتعرض الساهر لحملة تبدو انها منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلان اعتذاره عن الحضور الى العراق، في الوقت الذي تطالب الجماهير بمشاركة النجم الكبير لاحياء حفل الافتتاح ليكون بمستوى هذا الحدث الرياضي الذي يشغل اهتمام الجمهور والشعب العراقي كثيرا.

ولم تحصل (المستقلة) على تأكيدات بشأن صحة التسريبات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسريبها من العاملين في الملعب .

واذا ما صح الخبر فأن الساهر سيكون بجانب النجمة العراقية رحمة رياض التي ذكرت الاخبار انها ستشارك في حفل الافتتاح بعد نجاحها في المشاركة بحفل اختتام كأس العالم في قطر.