تسريبات : شركة ”كوالكوم“ تعتزم إطلاق معالج متطور هذا العام

المستقلة /- تعتزم شركة ”كوالكوم“ إطلاق معالج متطور في النصف الثاني من العام الجاري، بحسب تسريبات تقنية.

وسيكون Snapdragon 888 Pro، ثاني معالج متطور تطلقه الشركة هذا العام، حيث أرفقت معالجا متطورا مع أقوى هواتف أندرويد الذكية التي تم إطلاقها في النصف الأول من العام.

وحسب المسرب التقني Digital Chat Station، الذي قلما ارتكب أخطاء في هذا النوع من المعلومات، فإن ”معالج Snapdragon 888 Pro الجديد قيد الاختبار بالفعل.

ويأتي المعالج الجديد عبر إضافة بعض التحسينات التي تركز على الكفاءة، وتجلب ترددا أقوى، بالإضافة إلى حل مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، وفقا للتسريبات.

يشار إلى أن المعالج السابق Snapdragon 888، أثار إعجاب جميع الهواتف الذكية المتطورة التي تم إطلاقها حتى الآن، رغم أن بعض الشركات المصنعة واجهت مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، لاسيما سامسونغ و“ون بلس“.

ووفقا للتوقعات، فإنه مع الأزمة الحالية في إنتاج أشباه الموصلات، فمن المحتمل جدّا أن يتم استخدام معالج Snadragon 888 Pro بعدد أقل من الهواتف الذكية.

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