تسريبات جديدة لـ iPhone 14 Pro تذهل عشاق ابل

المستقلة /- كشف تقرير حديث عن أن هاتف أبل iPhone 14 Pro بمؤشر النسبة المئوية للبطارية الكلاسيكي الذي يحتوي على مستوى النسبة المئوية وأيقونة البطارية الموجودة جنبًا إلى جنب في الزاوية العلوية من الشاشة ، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، بناءً على نماذج بالأحجام الطبيعية للجهاز.

وبحسب التقرير فكلما زاد الوضوح والسهولة في معرفة مستويات البطارية للهاتف، زادت راحة الاستخدام، وفي معظم الحالات، يمكنك التحقق من ذلك عن طريق تشغيل الشاشة أو بمجرد النظر إلى الشاشة عند إيقاف تشغيلها.

ويجب أن يكون التحقق من مستويات بطارية الهاتف بهذه السهولة أيضًا ، بدلاً من تخمين ما إذا كانت 40٪ أو 35٪ أو 32٪، وما تم اقتراحه في نموذج أيفون الذى تم تسريبه هو أن يبدو ممكنًا من خلال المربع الذى يحتوي على مجموعة من الأشرطة فوق الشاشة، والتي يجب أن تترك مساحة كافية لكل من التمثيل الرقمي للبطارية ، جنبًا إلى جنب مع مستوى البطارية.

حيث إنه يجعل الأمر أكثر بساطة من الاضطرار إلى إلقاء نظرة على رمز النسبة المئوية للبطارية في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 1، والذي يتضمن فقط الرمز (بدون مستويات النسبة المئوية) وللتأكيد على مستويات البطارية التي توقعتها، يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات لمعرفة مكان مستويات البطارية بالضبط.

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