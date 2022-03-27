تسريبات تكشف عن تصميم نظام التشغيل Wear OS 3 من شركة جوجل

المستقلة/- في الوقت الحالي فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك تجربة نظام Wear OS 3 هي من خلال امتلاكك لساعات Galaxy Watch 4 الذكية من سامسونج، حتى في أحدث ساعات سامسونج ، تم تصميم Wear OS 3 بواجهة مستخدم خاصة بالنظاك، و على الرغم من أن Google أعلنت أنها ستقدم Wear OS 3 إلى ساعات ذكية أخرى في وقت لاحق من هذا العام ، إلا أن الشركة لم تصدر مطلقًا إصدار الفانيليا من Wear OS 3 حتى الآن.

وفي العام الماضي ، حصلنا على بعض لقطات الشاشة التي توضح الشكل الذي تظهر عليه إصدار سابق من Chrome Wear OS 3، لكن الشاشة توضح هذه الشاشة وتظهر شاشة تعرض وتظهر شاشة تعرض سابقًا وعرض سابق ، وعرض سابق ، وعرض الأغاني والتطبيقات الأخرى الأساسية الجديدة للساعة الذكية، لكن ظهرت مجمووعة من الصور عبر موقع 9to5Google.

كما نرى في لقطات الشاشة ، يبدو مساعد Google مشابهًا إلى حد كبير لكيفية ظهوره على هواتف Pixel الذكية مع وجود شريط إضاءة Pixel-esque في الأسفل، ويستلهم عداد الخطوات من Fitbit ، ويكتسب اللون الأزرق المخضر من Fitbit ويوضح عدد الخطوات المتبقية لإكمال الهدف اليومي، وستعرض إشعارات الرسائل الواردة صورة رمزية صغيرة للمرسل ووقت الرسالة وتاريخها ، وستقدم بعض الردود السريعة التي يمكنك إرسالها بنقرة واحدة.