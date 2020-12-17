تسرب لغاز الكلور الخانق في بغداد والدفاع المدني يسطر على الموقف

تسرب لغاز الكلور الخانق في بغداد والدفاع المدني يسطر على الموقف

المستقلة /… اعلنت مديرية الدفاع المدني عن السيطرة وانهاء حادث تسرب لغاز الكلور الخانق من اسطوانة متروكة في حي الثعالبة بمنطقة الشعب شمال بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الخميس إن “فرق الدفاع المدني طوقت محيط الحادث واخلت الساكنين من بيوتهم القريبة من موقع الحادث تحسباً لوقوع حالات الاختناق بين المواطنين وخصوصاً الأطفال والنساء منهم نتيجة استنشاق الغاز الخانق المنبعث من تلك الأسطوانة المستهلكة المتروكة”.

واشار إلى أن “فرق الدفاع المدني عملت الى رفع ونقل الأسطوانة الى مكان امن واتلافها وانهاء خطرها قبل الاذن للعوائل الى العودة الى بيوتهم القريبة من موقع التسرب، وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية”.( النهاية)