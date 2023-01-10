تسجيل 665 اسرة نازحة راغبة بالاندماج والاستقرار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة موظفي فرعها في محافظة كربلاء بتسجيل (665) اسرة نازحة راغبة بالاندماج والاستقرار في المحافظة نفسها .

وقال أعلام الدائرة في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد “تسجيل الفرع عودة (30) اسرة الى مناطق سكناهم الاصلية في تلعفر بمحافظة نينوى نهاية الشهر الماضي ، باشر الفرع بتسجيل (665) اسرة نازحة راغبة بالاندماج والاستقرار في محافظة كربلاء “.

وأوضح إن ” إقبال الأسر جاء بعد سعي الوزارة بتنفيذ البرنامج الحكومي ، كذلك توجيه وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، فضلا عن التوعية المباشرة من قبل فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة “.