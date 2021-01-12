تسجيل ولادة  أكثر من 25 الف طفل العام الماضي في كربلاء

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المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 25 الف طفل ولادة خلال العام الماضي .

وقال مدير عام الصحة الدكتور صباح الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن” مستشفيات ( النسائية والتوليد التعليمي والهندية العام ، وعين التمر العام  ، والحسينية العام ) شهدت “خلال العام الفائت ولادة ( 509، 25 ) طفل وطفلة “.

وأوضح إن “من بين تلك الولادات ( 92 ) طفل من أمهات مصابات بفيروس كورونا “،

مبينا إن ” الملاكات الطبية والصحية في المستشفى ، قد نجحت في التعامل مع الحالات المرضية الواردة إليه ، عبر إتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية حفاظا على تلك الملاكات ، مع الحرص على احترام أعلى الاحترازات لضمان سلامة الأُمهات وأطفالهن في آن واحد “.

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