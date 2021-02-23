تسجيل اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في الشطرة

تسجيل اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في الشطرة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..سجل قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار ، اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وذكر بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ردهات العزل في مستشفى الشطرة العام سجلت اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بفيروس كورونا على يد طبيبة نسائية والملاكات التمريضية المختصة “.

ولفت الى ان ” المريضة والطفل بحالة صحية جيدة وترقد داخل ردهات العزل تحت متابعة مستمرة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية “.