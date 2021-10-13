تسجيل اعلى درجة حرارة في العالم بالسعودية

المستقلة /- قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، أن منطقة عرفات بمكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وأشار عيد الله المسند لبيانات من موقع”eldoradoweather” متخصص في رصد درجات الحرارة، تظهر أن السعودية “تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم” خلال آخر 24 ساعة، وهي “43 درجة مئوية”.

في حين أضاف عبد الله المسند عن طقس اليوم الأربعاء: “اليوم استقرار جوي عام .. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تسجيل اعلى درجة حرارة في العالم بالسعودية

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

اخر الاخبار

خوارزميات فيسبوك تثير الجدل وهذا ما فعله مارك

اخر الاخبار

لبنان : سقوط طائرة مدنية صغيرة في البحر و البحث عن ركابها

اخر الاخبار

لا نية أيرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان

اخر الاخبار

ماذا قال السيسي للمجتمع الدولي بخصوص سد النهضة ؟

اخر الاخبار

التبادل التجاري لـ الأردن مع العراق وسورية تتنفس الصعداء

اخر الاخبار

التبادل التجاري لـ الأردن مع العراق وسورية تتنفس الصعداء

اخر الاخبار

الليرة اللبنانية تسقط مجدداً أمام الدولار

اخر الاخبار

بسبب أغنية لفيروز ..معاقبة 4 أعلاميين جزائريين

اخر الاخبار

نوكيا تطور هاتف سيكون احد افضل الاجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G

اخر الاخبار

دراسة : الاستحمام بالماء البارد والساخن يوفر فوائد صحية هامة للجسم

اخبار العراق

التعليم تسمح للطلبة المكملين والمؤجلين بالتقديم على استمارة القبول المركزي

اخبار العراق

الكهرباء تبرم عقدا لنصب وتشغيل محطتين للطاقة الشمسية بطاقة 525 ميغاواط

اخبار العراق

مجلس الخدمة يستكمل معاملات المتعينين خلال عامي 2018 و 2019

اخبار العراق

رابط نتائج الانتخابات في جميع المحافظات بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : اكتمال اعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022