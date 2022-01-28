تسجيل أول حالة وفاة بكورونا للعام 2022 في ميسان 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..سجلت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة جديدة  في العام الجديد، وبعد فترة طويلة من عدم تسجيلها اي حالة.

وقالت مديرية الصحة في بيان انها سجلت اليوم حالة وفاة  واحدة هي الاولى خلال هذا العام فيما اعلنت عن تسجيلها 193 اصابة جديدة بفيروس كورونا .

البيان نقل عن مدير الصحة علي العلاق تحذيره المواطنين من تزايد عدد الإصابات مع دخول البلاد الموجة الرابعة داعيا المواطنين لأخذ اللقاح وهو متوفر في مراكز المحافظة الصحية

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