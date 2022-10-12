تزامنا مع بدء العام الجديد.. قائد شرطة ميسان يتفقد حماية المدارس

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..تفقد قائد شرطة ميسان اللواء ناصر الاسدي، اليوم الأربعاء، القطعات المكلفة بحماية المدارس .

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) ان الاسدي تفقد اليوم قوة حماية المدارس مشيرا الى ان ذلك جاء مع وضع خطة لحماية المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد لبث روح الطمأنينة لدى الطلبة والكوادر التدريسية .

وبين أن الاسدي اطلع في الجولة التي رافقه فيها رافقة مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق على الإجراءات التي تتخذها مديرية حماية المنشآت لضمان سلامة الطلاب والأساتذة على حد سواء.

و أكد أهمية تأمين المؤسسات الحكومية ومن ضمنها المدارس لكونها السلاح الثقافي والمعرفي لصناعة الاجيال التي تنهض بالبلد .

وطمأن الاسدي ادارات المدارس عند لقائه بها بأن القوات الأمنية ستتكفل بتوفير الحماية التامة لهم من كافة النواحي، ووجه المفارز العاملة ضمن الحدود الادارية لمحافظة ميسان بمتابعة مدارس الفتيات وتكثيف الجهود حولها لمنع الشباب الطائش من الوصول اليها وقطع الطريق امام قضايا ( التحرش )

كما شملت الجولة دائرة صحة ميسان مطلعا على طبيعة اجراءات الحماية الخاصة بالمستشفيات والدوائر الادارية.والكوادر الطبية، مشيرا الى ان التعاون المشترك بين الدوائر الحكومية و قيادة شرطة ميسان سوف يعكس بظلاله الايجابي على المواطن.