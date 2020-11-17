ترمب يخطط لقصف منشآت إيران النووية لايقاف برنامجها

المستقلة /- في اخر اشهر من ادارته المحتملة وفي اجتماع سري سأل الرئيس ترامب كبار المستشارين في اجتماع بالمكتب البيضاوي يوم الخميس عما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء ضد الموقع النووي الإيراني الرئيسي في الأسابيع المقبلة.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يوم الاثنين إن الاجتماع عقد بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين عن زيادة كبيرة في مخزون البلاد من المواد النووية وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقام عدد من كبار المستشارين بإثناء الرئيس عن المضي قدمًا في ضربة عسكرية بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو و كريستوفر سي ميللر القائم بأعمال وزير الدفاع ؛ وحذر الجنرال مارك إيه ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، من أن توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت الإيرانية يمكن أن يتصاعد بسهولة إلى صراع في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح الآن أكبر بمقدار 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترامب في عام 2018. كما أشارت الوكالة إلى أن إيران لم تسمح لها بالوصول إلى موقع آخر مشتبه به حيث توجد أدلة على نشاط نووي سابق.

وقال المسؤولون إن ترامب سأل كبار مساعديه في مجال الأمن القومي عن الخيارات المتاحة وكيفية الرد. وبعد أن وصف بومبيو والجنرال ميلي المخاطر المحتملة للتصعيد العسكري ، غادر المسؤولون الاجتماع معتقدين أن هجومًا صاروخيًا يستهدف إيران لم يعد مطروحًا على الطاولة ، وفقًا لمسؤولي الإدارة المطلعين على الاجتماع.

وقال مسؤولون إن ترامب ربما لا يزال يبحث عن طرق لضرب الأصول الإيرانية والحلفاء ، بما في ذلك الميليشيات في العراق. واجتمعت مجموعة أصغر من مساعدي الأمن القومي في وقت متأخر من يوم الأربعاء لمناقشة إيران ، في اليوم الذي سبق إجتماع الرئيس.

ولم يرد مسؤولو البيت الأبيض على طلبات التعليق.

وأكدت المعلومات كيف أن ترامب لا يزال يواجه مجموعة من التهديدات العالمية في أسابيعه الأخيرة في منصبه. وقد لا تلعب الضربة على إيران دورًا جيدًا في قاعدته الجماهيرية ، التي تعارض إلى حد كبير الصراع الأمريكي الأعمق في الشرق الأوسط ، لكنها قد تسمم العلاقات مع طهران بحيث يكون الأمر أكثر صعوبة على الرئيس المنتخب جوزيف بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، كما وعد.

ومنذ أن قام ترامب بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر وغيره من كبار مساعدي البنتاغون الأسبوع الماضي ، عبرت وزارة الدفاع ومسؤولون آخرون عن الأمن القومي بشكل خاص عن مخاوفهم من أن الرئيس قد يبدأ عمليات ، سواء علنية أو سرية ، ضد إيران أو خصوم آخرين في نهاية ولايته. (النهاية)