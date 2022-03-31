تركي : نية كردستان لتصدير الغاز محاولة لجس نبض الحكومة والبرلمان إزاء هذا الخرق

المستقلة /-أكد النائب المستقل علي تركي، ان العراق يستورد الغاز ولو كان يمتلك الكميات المطلوبة لاستثمرها بتتشغيل محطات الطاقة، لافتا الى ان حديث رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن نية كردستان لتصدير الغاز ماهي الا محاولة لجس نبض الحكومة والبرلمان إزاء هذا الخرق.

وقال تركي قي تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحكومة تستورد كميات كبيرة من الغاز، في حين ان حديث مسرور بارزاني عن تصديره قد يكون للاعلام فقط وغير قابل للتنفيذ”.

وأضاف ان “العراق وفي حال كان بامكانه تصدير الغاز فالاولى هو تزويد محطاته لتوليد الطاقة بدلا من الذهاب نحو الاستيراد من الدول الأخرى، والتخلص من الازمة الراهنة في مجال الطاقة”.

وبين ان “تصريح بارزاني بشأن تصدير الغاز قد يخفي خلفه محاولة لجس النبض لمعرفة رد فعل الحكومة والبرلمان تجاه هكذا خروق، خصوصا ان قرار المحكمة الاتحادية واضح بشأن هذا الملف”.

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