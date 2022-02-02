تركي آل شيخ يسيئ للفنان محمد صبحي بوصف غير لائق

المستقلة /- حرب كلامية نشبت بين الفنان المصري محمد صبحي، ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بسبب رفض الفنان التمثيل في السعودية، بعد ان طُلب منه عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه، وأكد انه سعيد بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض، لافتا إلى أن ذلك طفرة في الفن السعودي.

وما دفع الشيخ بنشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، وكتب تعليقًا على رفض الفنان محمد صبحي التمثيل بالسعودية، وكتب: ” والله أنا أبي أعرف إلي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية، كما تابع في الردود، وقال عن الفنان محمد صبحي: “هو مشخصاتي يا أخ توفيق”، ما دفع محمد صبحي، للرد على هذه التصريحات، وصفه بـ”المشخصاتي”.

وأكد صبحي إنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت في المملكة السعودية العربية، مؤكدا أنه لم يسئ بكلامه لأي طرف أو للسعودية، مؤكدا أنه تعرض لهجوم عنيف في مصر، بعد تصريحاته حول الطفرة التي حدثت في الرياض خلال عام واحد، اما عن وصفه بالمشخصاتي قال الفنان : “مبحبش أرد على مثل هذه التصريحات”.

يذكر أن الفنان محمد صبحي، كان قد أصدر بيانًا صحفيًا، أكد فيه أنه لم يسيئ للمملكة العربية السعودية، مبينا اسباب رفضه عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار، لأنها تحت شعار الترفيه.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أميركا ترصد مكافأة للعثور على قاتل عالم الفيزياء الفلكية البريطاني

اخر الاخبار

مصر تحدد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات داخل المنازل

اخر الاخبار

السعودية تعلن توقيف المئات بوزارتي الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

تعليق دوام المدارس في فلسطين

اخر الاخبار

إصابات كورونا تعود للإرتفاع في السعودية

اخر الاخبار

تركي آل شيخ يسيئ للفنان محمد صبحي بوصف غير لائق

اخبار العراق

وفاة الخبير القانوني والباحث التراثي طارق حرب

اخبار العراق

وفاة الخبير القانوني والباحث التراثي طارق حرب

اخر الاخبار

شركة تويوتا مطالبة بدفع مليون دولار

اخبار السعودية

جدل بعد إعلان السعودية تعديل علمها ونشيدها الوطني

اخر الاخبار

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق باستخدام مادة الكلور خلال 2016

اخبار العراق

مصرف الرافدين يدعو المستثمرين إلى إجراء تسوية لالتزاماتهم المالية

اخبار العراق

فائق الشيخ علي يطلب من برهم صالح سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

اخبار العراق

شركة سومو تؤكد.. معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 71 دولاراً

اخر الاخبار

خبيرة تغدية تؤكد.. التفاح يخفض من احتمال الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

شركة غوغل تؤكد ان عائداتها قد تضاعفت خلال الربع الاخير من 2021

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من تخفيف اجراءات الوقاية من كوفيد 19 دفعة واحدة