تركي آل شيخ يسيئ للفنان محمد صبحي بوصف غير لائق

المستقلة /- حرب كلامية نشبت بين الفنان المصري محمد صبحي، ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بسبب رفض الفنان التمثيل في السعودية، بعد ان طُلب منه عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه، وأكد انه سعيد بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض، لافتا إلى أن ذلك طفرة في الفن السعودي.

وما دفع الشيخ بنشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، وكتب تعليقًا على رفض الفنان محمد صبحي التمثيل بالسعودية، وكتب: ” والله أنا أبي أعرف إلي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية، كما تابع في الردود، وقال عن الفنان محمد صبحي: “هو مشخصاتي يا أخ توفيق”، ما دفع محمد صبحي، للرد على هذه التصريحات، وصفه بـ”المشخصاتي”.

وأكد صبحي إنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت في المملكة السعودية العربية، مؤكدا أنه لم يسئ بكلامه لأي طرف أو للسعودية، مؤكدا أنه تعرض لهجوم عنيف في مصر، بعد تصريحاته حول الطفرة التي حدثت في الرياض خلال عام واحد، اما عن وصفه بالمشخصاتي قال الفنان : “مبحبش أرد على مثل هذه التصريحات”.

يذكر أن الفنان محمد صبحي، كان قد أصدر بيانًا صحفيًا، أكد فيه أنه لم يسيئ للمملكة العربية السعودية، مبينا اسباب رفضه عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار، لأنها تحت شعار الترفيه.