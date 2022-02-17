تركيا: نسعى لتحقيق صادرات لمحصول الطماطم للعراق بقيمة 17 مليون دولار

المستقلة/- أعلنت جمعية مصدري الفاكهة والخضروات الطازجة في بحر إيجة التركية يوم الخميس، سعيها الى تحقيق صادرات لمحصول الطماطم للعراق بقيمة 17 مليون دولار العام الحالي، بعد أن تم رفع حظر استيرادها في العراق من الدول قبل يومين، مبينة أن صادراتها لهذا المحصول للعراق بلغ نحو 20 مليون دولار في عامين.

وقال رئيس الجمعية خير الدين أوجاك في تقرير و تابعته المستقلة ؛ ان “الجمعية صدرت محصول طماطم طازجة بقيمة 247 مليون دولار إلى 50 دولة في الفترة من 1 كانون الثاني إلى 27 تشرين الأول 2021″، مبينا انه “تم تصدير 25.546 طن من الطماطم الطازجة للعراق وحققنا 8 ملايين دولار من الإيرادات”.

واضاف ان “العراق يفرض قيودًا على جميع البلدان بسبب الإنتاج الموسمي الكافي للطماطم الطازجة في أوقات معينة من كل عام والتي قام بفرض الحظر على استيراد هذا المحصول في شهر تموز من العام الماضي وانتهت قبل يومين”.

وأشار أوجاك إلى أن “صادراتنا إلى العراق بلغت 17 مليون دولار في عامي 2019 و 2018″، مبينا أن “الجمعية تهدف إلى الوصول إلى نفس رقم هذه الصادرات بنهاية العام الحالي 2022”.

ولفت أوجاك إلى أن “تركيا تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في إنتاج الطماطم الطازجة في الفترة من 2001 إلى 2019″، مشيرا إلى أن “إنتاجنا زاد من الطماطم الطازجة بنحو 50 في المائة وبلغ 13 مليون طن سنويا” .