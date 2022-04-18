تركيا : قصفنا انفاقا وملاجئ ومخازن تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

المستقلة /- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، قصف انفاقا وملاجئ ومخازن تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، إن “طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق”.

ونُقل عن أكار قوله إن قوات خاصة “دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر” شاركت في العملية، التي قال إنها استهدفت مناطق ميتين أوزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.

وأضاف: “عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها. وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى”، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن العملية.

وتابع أن هذه العملية تهدف إلى “منع الهجمات الإرهابية” و”ضمان أمن حدودنا”. وأشار إلى أنها كانت مدعومة أيضا بوحدات مدفعية.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

سعد ناطق ضمن خيارات الاهلي المصري خلال الفترة القادمة

اخبار العراق

الركابي : الاطار يركز على تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر التي تنبثق منها الحكومة

اخبار السعودية

دوري أبطال آسيا.. الجوية يبحث عن نتيجة ايجابية خلال مباراته مع الشباب السعودي

اخبار العراق

هدى سجاد تناقش مع البنك المركزي تقليل عمولة دفع رواتب الإعانة

اخبار العراق

تركيا : قصفنا انفاقا وملاجئ ومخازن تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

اخر الاخبار

وزير الخارجية التركي : نبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب لاعلى مستوياتها منذ منتصف شهر آذار

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب لاعلى مستوياتها منذ منتصف شهر آذار

اخبار العراق

لاكثر من 24 مليار دولار.. ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية

اخر الاخبار

النزاهة: ضبط 9 متهمين بالرشوة والابتزاز في دوائر نينوى

اخر الاخبار

ارتفاع اسعر النفط بسبب تقلص المعروض العالمي مع تفاقم الازمة الاوكرانية

اخر الاخبار

اليوم الاثنين … سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخبار العراق

نصب مضختين عائمتين في نهر الجهاد لمواجهة انخفاض مناسيب المياه

اخبار العراق

اعتقال شخص قام بسرقة أحد الجوامع في كربلاء

اخبار العراق

صناعة كربلاء توقع مذكرة تفاهم صناعية مع جمعية فرنسية

اخبار العراق

تجارة كربلاء تدعو الحكومة الاتحادية الى استمرار دعم المواطن والتاجر

اخر الاخبار

الصحفيون والتنمية المستدامة