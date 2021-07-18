تركيا :قرار محكمة العدل الأوروبية حظر الحجاب انتهاك للحريات

المستقلة/- نددت تركيا، الأحد، بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه “انتهاك واضح للحريات الدينية” وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوروبا.

وكانت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ قضت يوم الخميس بأن من حق الشركات أن تمنع الموظفات من ارتداء الحجاب في ظل ظروف معينة إذا كانت بحاجة لذلك لإبراز حيادها لزبائنها.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن القرار دلالة على تزايد الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) في وقت قالت إن المسلمات يتعرضن فيه لتمييز متزايد بسبب معتقداتهن الدينية.

وجاء في بيان الوزارة “إن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في وقت تتزايد فيه نزعة الإسلاموفوبيا والعنصرية والكراهية التي أصبحت أوروبا رهينة لها يتجاهل الحريات الدينية ويوجد أساسا وغطاء قانونيا للتمييز”.

ويوم السبت أدان مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون القرار وقال إنه “محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خليفة ميركل المحتمل يعتذر عن ضحكه اثناء زيارة المناطق المتضررة بالفيضانات

اخر الاخبار

السعودية.. الحجاج يستعدون لأداء مناسك الحج في ظل جائحة كورونا

اخر الاخبار

مصر تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين لـ”الأقصى” وتحذر من المساس بالمسجد

اخبار العراق

الجربا : استثمار سمنت بادوش صفقة معيبة للاحزاب

اخر الاخبار

ليبيا.. مقتل الفنان هيثم درباش بسبب سقوط قذيفة في بنغازي (صورة)

اخر الاخبار

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو المجتمع الدولى لتدخل عاجل لوقف الإنتهاكات بالأقصى

اخر الاخبار

سفارة مصرية فى طرابلس تعيد 140 مصرياً عالقاً بليبيا بطائرة خاصة”فيديو وصور”

اخر الاخبار

سفارة مصرية فى طرابلس تعيد 140 مصرياً عالقاً بليبيا بطائرة خاصة”فيديو وصور”

رياضية

قبل لقاء الفيصلي.. الوحدات يعلق على أزمة الحكم الأجنبي

اخر الاخبار

سوريا.. السيطرة على حرائق في الأراضي الزراعية بمحافظة اللاذقية

رياضية

“فريق اللاجئين” يحصل على إذن السفر للمنافسة في الأولمبياد

رياضية

قائد الزمالك يرد على إساءة جماهير الأهلي

رياضية

فاران يعرقل سعي ريال مدريد لضم مبابي

اخر الاخبار

فيديو.. مطرب سعودى يتهم نانسي عجرم بالسرقة

رياضية

القوة الجوية يؤكد جاهزيته لمواجهة الزوراء

اخر الاخبار

الأردن.. توجيه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل بشأن اقتحامات الأقصى

رياضية

برتغالي وهولندي مرشحان لتدريب منتخب العراق