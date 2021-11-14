تركيا توضح علاقتها بأزمة حدود بيلاروسيا

المستقلة /- أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالين، عن رفضه إلقاء اللوم على بلاده في أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

ونقلت “فرانس برس” عن قالين أن إلقاء اللوم على تركيا في الأزمة المستمرة “من باب التضليل وفي غير محله”.

وشدد على أن بلاده لا عاقة لها بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين والمسافرين يتوجّهون إلى بيلاروس ومنها إلى ليتوانيا وبولندا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت أنقرة أعلنت أمس الجمعة منع المواطنين القادمين من سوريا والعراق واليمن من السفر عبر المطارات التركية إلى مينسك.

وعن هذه الخطوة، قال إن الخطوط الجوية التركية اتخذت على الفور عددا من الإجراءات لتقليل وإنهاء السفر غير القانوني المحتمل لبيلاروس، عندما تم تنبيه أنقرة للمشكلة.

وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيلم أميرة يُمثّل الأردن في ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2022

اخر الاخبار

تعرف على أكثر 5 أخطاء شائعة في إنقاص الوزن

اخبار العراق

تقرير : انخفاض في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 51 الف برميل يوميا

اخبار العراق

يحيى آل إسحاق : الوضع التجاري بين إيران والعراق هادئ ومستقر نسبيا

اخبار العراق

المرور : المركبات التي ادخلت البلاد على انها ادوات احتياطية لن يتم تسجيلها

اخبار العراق

التخطيط : العام المقبل سيشهد انطلاق المشاريع الإنتاجيَّة وتعزيز حركة الإعمار

اخبار العراق

تحسباً لموجة وبائيَّة رابعة لكورونا.. دوائر الصحة تكثف استعدادتها

اخبار العراق

تحسباً لموجة وبائيَّة رابعة لكورونا.. دوائر الصحة تكثف استعدادتها

اخر الاخبار

تركيا توضح علاقتها بأزمة حدود بيلاروسيا

اخر الاخبار

وزير الخارجية السعودي: ما قاله حسن نصر الله يقلقنا

اخبار العراق

خبير اقتصادي يدعو الحكومة الى إعادة النظر بملف توزيع الرواتب وأوقاته

اخر الاخبار

الجيش البريطاني: الحرب بين الغرب وروسيا قد تقع صدفة

اخر الاخبار

عشرات القتلى جراء اشتباكات في سجن غرب الإكوادور

اخبار العراق

هيئة النزاهة تسعى لاستعادة أكثر من ملياري دولار من الأموال العراقية المهربة

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : نأمل بأن تصدر الهيئة القضائية بتّها بالطعون في هذا الأسبوع

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار

اخر الاخبار

لماذا تستيقظ صباحاً وأنت تشعر بالصداع؟ إليكم الإجابة