تركيا تعلن عودة الملاحة في مضيق البوسفور

المستقلة /- أعادت السلطات التركية، الليلة الماضية، حركة الملاحة في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول، إثر تعليقها بعد تعطل سفينة شحن بالمضيق.

وذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية، في بيان اليوم الأحد، ان حركة الملاحة عادت في المضيق بعد سحب السفينة إلى شاطئ منطقة “بويوك دره” بحي “صاري ير” المطل على البوسفور بالشق الأوروبي من إسطنبول، بحسب وكالة الاناضول التركية.

وفي وقت سابق، ذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية، في بيان أن سفينة شحن أبحرت من سواحل ولاية قوجة إيلي التركية باتجاه مدينة كونستانتسا الرومانية، وتعطل محركها أمام شاطئ منطقة “بويرازكوي” في مضيق البوسفور.

وأكد البيان أن قاطرتي إنقاذ، وقارب إجلاء توجهوا على الفور لإغاثة السفينة آنا ماريا دي قبالة شاطئ بويرازكوي المطل على مدخل البوسفور من جهة البحر الأسود،موضحا أن السلطات التركية علقت حركة الملاحة في المضيق بالاتجاهين كإجراء احترازي.