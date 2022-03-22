تركيا تعلن عن رفع الحظر على تصدير الحبوب الى العراق

المستقلة/-اعلنت تركيا، عن رفع الحظر على تصدير الحبوب الى العراق وباقي دول العالم.

وقال حسين أرسلان، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط (AHBİB) في تقرير له و تابعته المستقلة ، بأن “تركيا ممر دولي في تجارة المواد الغذائية”، معربا عن ارتياحه “لرفع الحظر عن تجارة الترانزيت من الحبوب والبقول ومحاصيل البذور الزيتية ومنتجات الأعلاف”.

واضاف انه “تمت إزالة حظر تجارة الترانزيت، وفتح الصناعة، مشيرا إلى أن “حظر التجارة العابرة يهدد الأمن الغذائي في تركيا، وان الحظر سيؤدي إلى فقدان الثقة مع الدول المستوردة لهذه الحبوب”.

واشار الى ان “وزارة الزراعة والغابات التركية سبق ان “منعت نقل منتجات مثل العدس والحمص والفاصوليا الجافة والقمح والشعير والجاودار ونخالة الشعير وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس من المستودعات إلى الخارج في ظل نظام العبور”.

ولفت أرسلان إلى أنهم “يصدرون الحبوب والبقول المستوردة ضمن نطاق تجارة الترانزيت في الغالب إلى العراق وسوريا وإيران وجورجيا وأذربيجان”، مبينا ان “حظر تصدير الحبوب والبقوليات لهذه البلدان فانه لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وسوف ينشأ انعدام الثقة مع المصدرين من تركيا”.

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