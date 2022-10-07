تركيا تستهدف جبل سنجار مجددا.. وسقوط ضحايا

المستقلة/- سجاد شنكالي/..أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان عن قيام الجيش التركي بقصف جديد على قرى في جبل سنجار بمحافظة نينوى، شمالي العراق.

وافاد الجهاز بحسب المعلومات الأولية عن مقتل اكثر من خمس أشخاص و ستة جراحى.

وتتذرع السلطات اتركية بقصفها للمناطق العراقية بوجود وحدات حماية سنجار(يبشه) التي تعدهم أنقرة امتدادا احزب العمال الكردستاني.

وسبق أن أعلنت تركيا مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، نفذت في الغالب عبر طائرات مسيّرة، وطالت قادة بارزين في الوحدات.