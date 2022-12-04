تركيا : تحالف جديد يضم 4 أحزاب سياسية لدعم ترشيح اردوغان

المستقلة/ تركيا /- كشف زعيم حزب العدالة التركي فاجيت أوز، أن تحالفا جديدا يضم 4 أحزاب سياسية سيظهر قريبا، وذلك استعدادا للانتخابات العامة التي ستعقد في البلاد في يونيو 2023.

وبحسب فاجيت أوز، فإنه بعد مشاورات طويلة، قرر حزب الوطن وحزب النصر والحزب اليميني وحزب العدالة التحالف معا.

وسيكون ذلك رابع تحالف سياسي بعد الإعلان في وقت سابق عن تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف العمل والحرية.

وذكر أوز أن قادة الأحزاب الأربعة سيظهرون أمام الصحافة جنبا إلى جنب في الأسابيع المقبلة، وسيدلون ببيان تأسيس التحالف، موضحا أنهم عقدوا اجتماعاتهم الأربعاء في نطاق أعمال التحالف، وسيعقدون اجتماعهم الأخير في فترة قريبة جدا، بعد اختيار اسم التحالف وبرنامجه.

وأشار زعيم حزب العدالة إلى أن عضوية التحالف تقتصر على الأحزاب الأربعة المذكورة، لكن العديد من الأطراف تدعمهم.

وتابع أوز: “سيكون التحالف متوافقا مع قوانين تأسيس تركيا وفلسفة حرب الاستقلال وأتاتورك والجمهورية.. ما يهم تحالفنا هو ضميرنا الوطني، تكويننا المحلي والوطني. نحن لا نتبنى أي أفكار تتعارض مع فلسفة تأسيس تركيا. أي شخص سيكون معنا يجب أن يقف جنبا إلى جنب مع أتاتورك. لا يمكن أن يكون معارضو أتاتورك ومعارضو العلمانية معنا”.

وذكر أوز أن هدفهم هو “إعادة تركيا إلى قوانين تأسيس تركيا، ورفع العلم من حيث سقط، تماما كما تأسست الجمهورية، دون المساس بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية والخط الوطني”.

 

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