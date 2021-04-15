تركيا تتوعد بـ”الرد بالمثل” على هجوم بعشيقة في العراق

المستقلة /… توعد فؤاد اوكتاي نائب الرئيس التركي يوم الخميس بالرد على الهجوم الذي استهدف معسكرا لجيش بلاده في قضاء “بعشيقة” التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وعزّى اوكتاي في تغريدة على “تويتر” بمقتل أحد الجنود الأتراك في الهجوم الذي وقع مساء أمس، قائلاً إن “هذا الهجوم الخائن لن يمر مرور الكرام وسيتم الرد بالمثل”.

وأعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان لها عن مقتل جندي تركي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة بعشيقة العسكرية حيث يتواجد جنود اتراك شمالي ​العراق​.

وكان مصدر أمني قد كشف أمس الأربعاء عن أن استهدفت ثلاثة صواريخ معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية.

وسقط أحد الصواريخ في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة. (النهاية)