تركيا تؤكد ..العراق يتصدر بلدان الجوار الأكثر استيرادا منها

المستقلة /-أعلنت تركيا، يوم الاثنين، تصدر العراق لقائمة دول الجوار الأكثر استيرادا منها في الربع الأول من 2021.

وأوضحت وزارة التجارة التركية، ومجلس المصدرين الأتراك، أن “حجم صادرات تركيا الإجمالي في الربع الأول وصل إلى 50 مليار دولار”، مشيرة إلى أن “حجم الصادرات إلى بلدان الجوار سجل 4 مليارات و327 مليونا و858 ألف دولار في الفترة بين كانون الثاني وآذار 2021”.

ولفتت إلى أن “العراق، تصدر قائمة بلدان الجوار الأكثر استيرادا بواقع مليارا و875 مليونا و111 ألف دولار، وحلت بلغاريا في المرتبة الثانية بواقع 766 مليونا و300 ألف دولار، ثم اليونان بـ 589 مليونا و26 ألف دولار، وإيران بـ 481 مليون دولار، وسوريا بـ 324 مليونا و536 ألف دولار، وجورجيا بـ 291 مليونا و884 ألف دولار”.

وبينت التجارة التركية، أن “المواد والمنتجات الكيميائية جاءت في المرتبة الأولى بواقع 743 مليونا و889 ألف دولار، وتلاه قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها بـ 552 مليونا و789 ألف دولار، ثم المفروشات والورق ومنتجات الغابات بـ 537 مليونا و610 آلاف دولار”.

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