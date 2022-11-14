تركيا : اعتقال المسؤول عن اعتداء اسطنبول

المستقلة /-قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الاثنين، إنّه تم اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبول.

وأسفر الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال عن مقتل 6 أشخاص و81 مصابا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة.

واتّهم صويلو، حزب العمّال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء.

وقال صويلو “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة” عن الاعتداء، معلنًا اعتقال شخص متّهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أقطاي قالا في وقت سابق إن “امرأة” هي المسؤولة عن الاعتداء، لكنّ وزير الداخلية لم يتحدث عن ذلك اليوم الاثنين.

وفي تصريح بُثّ مباشرة على التلفزيون، ندّد إردوغان بـ”اعتداء دنيء”. وأكد أنّ “المعلومات الأولية تشير إلى اعتداء إرهابي”، لافتًا إلى أن “امرأة قد تكون متورطة”، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ووعد إردوغان بـ”كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. فليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين”.