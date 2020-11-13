تركيا : أكثر من 100 ألف عراقي موجودون على أراضينا

المستقلة /- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن أكثر من 114 ألف شخص عراقي موجودون الآن على أراضي بلاده.

وذكر صويلو خلال لقائه وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق التي تزور تركيا حاليا، أن العراقيين الذين جاءوا إلى تركيا عام 2018 بلغ عددهم أكثر من 17 ألفا، وفي عام 2019 جاء أكثر من 12 ألف عراقي إلى تركيا، مضيفا أن مجموع الموجودين حالياً من العراقيين بلغ أكثر من 114 ألفا.

وأوضح أن سياسة تركيا هي تجفيف منابع الهجرة، والتعاون مع الدول التي تصدر الهجرة والدول التي تشكل خطوطاً للهجرة من أجل تقليل هذه الظاهرة.

من جانبها دعت فائق، الوزير التركي إلى النظر في قضية طالبي اللجوء العراقيين المسجلين لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة الراغبين في الإقامة في تركيا بعد أن تم رفض طلبات لجوئهم، وإمكانية السماح لهم بتحويل إقاماتهم من (un) إلى سياحية أو عقارية وعدم إجبارهم على العودة.

وطلبت إلغاء المنع لمدة خمس سنوات من دخول تركيا لكل من يرغب بإغلاق ملفه في الـ (un)، والموافقة على تمديد الإقامة في ولاية سامسون من ستة أشهر إلى سنة أسوة ببقية الولايات التركية، وتمديد التأييد الممنوح للمنتهية صلاحية جوازات سفرهم من شهر إلى ثلاثة أشهر.

هذا ورد ابدى صويلو موافقته المبدئية على طلبات الوزيرة، مع عقد اجتماع بهذا الخصوص بين ممثل وزارة الهجرة العراقية ومدير الأمن التركي المعني بشؤون الهجرة.